O ladrão que no fim de semana passado atacou o segurança de uma carrinha de valores com gás-pimenta e fugiu com a mala do dinheiro, na Amora, Seixal, largou a mesma devido ao "alarme sonoro" incorporado.Segundo a Associação de Empresas de Segurança, a caixa que iria abastecer um multibanco tinha incorporado também um sistema de georreferenciação e outro de tintagem das notas, pelo que o assalto estava condenado ao fracasso.O ladrão está ainda em fuga.