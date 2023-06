A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Contraterrorismo (UNCT), prendeu um homem que no espaço de apenas dois meses usou um spray de gás-pimenta para assaltar duas carrinhas de valores em Almada, roubando um total de 150 mil euros.noticiou um dos assaltos, ocorrido a 7 de junho, junto do Complexo de Desportos de Almada. O ladrão atingiu um tripulante de carrinha de valores com gás-pimenta, e fugiu com uma mala contendo 75 mil euros que eram destinados a carregar caixas multibanco. A 4 de abril, também em Almada, o mesmo ladrão roubou duas malas metálicas a um tripulante de outra carrinha de valores, contendo igual valor.