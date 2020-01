"Aquilo parecia uma guerra": João Reis, roupeiro do Sporting, relata terror e caos no ataque à Academia

O processo da invasão à Academia do Sporting regressa esta quarta-feira ao tribunal de Monsanto. João Reis, roupeiro do Sporting foi o primeiro a ser ouvido e relatou um cenário de "guerra" e caos nos balneários. Ao longo da manhã será ainda ouvido Hugo Fontes, fisioterapeuta do Sporting.



Já a partir da 14h00, Luís Maximiano e Marcus Wendel voltam a depor por videoconferência no Tribunal do Montijo. Os atletas do SCP deverão entrar por uma porta privilegiada, nas traseiras daquele tribunal, conduzidos por uma viatura do clube de Alvalade.

Ao minuto:



10h31 - João afirma que depois do jogo com o Marítimo,o Bruno [de Carvalho] estava muito exaltado".



10h31 - João Reis, roupeiro do Sporting, começou a ser ouvido. Relata terror e caos no ataque à Academia: "Aquilo parecia uma guerra, o balneário ficou todo destruído com tudo espalhado pelo chão".



10h20 - Iniciam-se os trabalhos no tribunal de Monsanto.