Alemães descobrem esconderijo secreto de suspeito de raptar Maddie

Pouco tempo depois do desaparecimento de Madeleine McCann, no Algarve, em maio de 2007, Christian Brueckner arrendou um terreno perto de Hannover onde construiu uma barraca e uma cave secreta. Foi neste local que foram feitas escavações, nos últimos dois dias, e onde estiveram centradas todas as atenções das autoridades alemãs, que acreditam que este homem raptou e matou Maddie.