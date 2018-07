Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

13 pessoas hospitalizadas e um desalojado em incêndio em Setúbal

Fogo deflagrou em apartamento.

09:45

Um incêndio deflagrou esta segunda-feira num apartamento em São Sebastião, Setúbal. Segundo o CM conseguiu apurar, 13 pessoas tiveram de ser hospitalizadas e duas foram assistidas no local devido à inalação de fumo.



O alerta foi dado às 7h19 e o incêndio já se encontra em fase de conclusão.



No local estão 36 bombeiros e 15 veículos, de acordo com o site da Proteção Civil. A PSP cortou a rua.