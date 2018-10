Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com cinco jovens faz um morto na A27 em Ponte de Lima

Despiste seguido de capotamento fez vários feridos, um deles em estado grave.

12:31

Um jovem com cerca de 25 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas na sequência de um despiste seguido de capotamento na A27, em Ponte de Lima. Dos feridos, um ficou em estado grave e foi levado para o Hospital de Braga.



Outros três jovens ficaram com ferimentos ligeiros. Todas as vítimas têm entre 18 e 15 anos e são do sexo masculino.



O acidente aconteceu ao quilómetro 17 da A27 em Estorãos, no sentido Ponte de Lima - Viana do Castelo.



No local estão os bombeiros de Ponte de Lima e a GNR.