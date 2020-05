Ajuste de contas deixa homem em estado grave na Gafanha da Nazaré

Um homem está em estado grave após ter sido agredido em contexto de ajuste de contas na Gafanha da Nazaré. A vítima terá sido brutalmente espancada tendo a viatura - onde terá sido agredida - ficado inundada em sangue tanto no interior como exterior.No local é possível ver ainda várias marcas de sangue no chão. O alerta foi dado por um popular que ali passava e viu o homem no chão inconsciente.O homem de 59 anos foi transportado para o hospital e, sabe o CM, terá sido agredido com uma arma branca.A Polícia Judiciária está a investigar o caso.Em atualização