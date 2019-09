Aluno do curso de formação de agentes da PSP expulso por insultar a polícia na internet

Um aluno do curso de formação de agentes que decorre na escola prática da PSP, em Torres Novas, foi alvo de queixa crime por parte da direção desta força de segurança, e já está a ser alvo de um processo de expulsão do curso, após ter publicado um post ofensivo contra a polícia na página pessoal de Facebook.O texto em causa está escrito em crioulo e termina com a expressão 'F*ck the police'.A mensagem foi colocada online na noite de quarta-feira, e logo detetada pelos superiores do jovem. O aluno ainda retirou o post mas rapidamente foi chamado aos responsáveis do curso.Fonte oficial da PSP confirmou aoque o jovem foi obrigado a entregar todo o fardamento da formação, e alvo de suspensão.Foi aberto um processo de expulsão do curso e, referiu a mesma fonte ao, seguiu ainda uma queixa crime para o Ministério Público contra o aluno por suspeitas do crime de ofensas.