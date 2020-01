Árvore cai em cima de carro e deixa mulher em estado grave em Tondela

Em atualização

Uma mulher de 75 anos ficou ferida com gravidade na sequência da queda de uma árvore na Estrada Nacional 230, em Tondela, distrito de Viseu, na manhã desta segunda-feira.Durante o acidente, o carro atingido ainda embateu contra uma carrinha, provocando um despiste, no sentido Carregal do Sal - Tondela."Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória, mas a situação foi revertida", explicou o comandante, acrescentando que a mulher foi depois transportada para o hospital de Viseu, encontrando-se com prognóstico reservado.Durante a manhã, o vento forte provocou a queda de árvores em vários concelhos do distrito de Viseu, como Mortágua, Nelas, Santa Comba Dão, Penalva do Castelo, Mangualde, Castro Daire, Carregal do Sal, Viseu e Tondela.Catorze distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de vento moderado a forte de norte/nordeste, por vezes com rajadas até 80 quilómetros por hora, podendo atingir os 110 quilómetros por hora nas terras altas.Nos distritos de Bragança, Évora, Faro, Vila Real, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja e Portalegre, o aviso amarelo vai estar em vigor até às 18:00 de hoje, e em Viseu, Guarda, Castelo Branco e Coimbra até às 12h00 de terça-feira. O aviso amarelo traduz situações de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.