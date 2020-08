Assaltantes fazem buraco na parede para roubar cofre em supermercado de Gaia

Um grupo de assaltantes fez esta terça-feira um buraco na parede, nas traseiras do edifício do supermercado Minipreço, a fim de roubar um cofre com dinheiro que se encontrava nos escritórios do estabelecimento em Vilar de Andorinho, Vila Nova de Gaia.O assalto decorreu num altura em que ninguém estava a trabalhar, durante a madrugada. O alarme disparou às 6h10 tendo a PSP sido alertada e contactado a gerente da loja.Para já o valor que estava dentro do cofre roubado ainda está por apurar.A PSP está a investigar o caso.