Autores do tiroteio durante ajuste de contas em Paio Pires detidos pela PJ

Oito homens, com idades compreendidas entre os 18 e os 62 anos, foram esta quarta-feira de manhã detidos por suspeitas de envolvimento no tiroteio de 27 de agosto, em Paio Pires, no Seixal. Estão indiciados dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, de dano qualificado e detenção de arma proibida.O grupo foi detido pela Polícia Judiciária em Setúbal que desde a data do tiroteio tentava identificar, localizar e deter os suspeitos.tem imagens exclusivas dos alegados envolvidos no tiroteio a serem encaminhados para as garagens do tribunal por vários inspetores da Polícia Judiciária, destacados para a operação.Os familiares dos detidos queriam entrar no tribunal mas foram impedidos.Na sequência do tiroteio esteve um desacato numa cervejaria, no mesmo concelho. Naquela ocorrência a GNR foi chamada a pôr cobro a agressões violentas entre dois grupos de pessoas.O tiroteio não provocou vítimas mas deixou em sobressalto e em clima de insegurança toda a população.Recorde-se que na freguesia de Paio Pires fala-se em ajuste de contas entre dois grupos. Os detidos são presentes esta quarta-feira a um juiz de instrução criminal para conhecerem as medidas de coação.