Grávida ferida durante confrontos violentos em marisqueira no Seixal. Veja as imagens

Uma desordem entre várias pessoas, no interior e exterior de um café/marisqueira de Paio Pires, no concelho do Seixal, obrigou à intervenção da GNR na noite desta sexta-feira.



Do confronto resultaram quatro feridos, tendo algumas delas recebido assistência por parte dos bombeiros. Uma das vítimas é uma mulher grávida.





A cena de pancadaria foi filmada e, pelas imagens a que oteve acesso em exclusivo, é possível ver que foram usadas cadeiras como arma, assim como paus. A troca de agressões teve início dentro daquele espaço de restauração, terminando já no exterior.Ao que tudo indica, um grupo de clientes recusou-se a pagar a conta do jantar. Foi então que teve início uma troca de palavras mais acesa, ao que se seguiram as agressões.Segundo foi possível apurar, os danos no café são avultados.Segundo fonte do Comando de Setúbal da GNR, o alerta foi dado às 21h50 mas, à chegada dos militares, os suspeitos já se tinham colocado em fuga. Não há detenções.