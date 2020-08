Avioneta aterra de emergência em campo de golfe dos Oitavos em Cascais

Uma aeronave ligeira fez uma aterragem de emergência no campo de golf dos Oitavos, em Cascais.



No aparelho seguiam três homens que sofreram ferimentos ligeiros. As vítimas, que estão a ser assistidas no local, pelos bombeiros e INEM, seriam instrutores.





Segundo o que oconseguiu apurar, terá ocorrido uma avaria no motor da avioneta que embateu contra uma áervore. A aeronave tinha saído de Tires e teria como destino Coimbra.O incidente ocorreu pelas 16h40 e está a mobilizar onze operacionais dos bombeiros e autoridades policiais.

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves já chamado a investigar.