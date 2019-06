Uma avioneta Flyer Pelican tentou aterrar de emergência esta segunda-feira na A12, no Pinhal Novo, Setúbal, e colidiu com dois carros perto das portagens, no sentido Setúbal-Lisboa. Há registo de dois feridos, um dos quais encarcerado.A vítima com ferimentos ligeiros foi transportada para o Hospital de Setúbal e a outra recusou assistência hospitalar. O piloto da avioneta saiu ileso.O alerta foi dado às 15h26.No local encontram-se dez operacionais apoiados por quatro viaturas.Em atualização