Avô que ofereceu 50 euros para abusar da neta condenado a dois anos e meio de pena suspensa

A jovem recusou, mas o homem ainda conseguiu tocar a jovem em diversas partes do corpo.

Um homem, de 75 anos, foi condenado a dois anos e meio de pena suspensa esta segunda-feira, pelo Tribunal da Feira, pelo crime de ato sexual com adolescente na forma agravada, cometido sobre a neta, de 15 anos, em 2016, em Canelas de Baixo, Arouca.



Segundo a acusação, o avô ofereceu 50 euros à neta para a convencer a manter relações sexuais.



A jovem recusou, mas o avô ainda conseguiu tocar a jovem em diversas partes do corpo.



O arguido não esteve presente no julgamento.