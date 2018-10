Barco com pescadores portugueses à deriva ao largo de Caminha

Corveta da Marinha está a caminho do local para resgatar os pescadores.

19:13

O pesqueiro Vila do Infante, de 25 metros, proveniente do porto de Sagres, encontrava-se a 100 milhas náuticas (cerca de 200 quilómetros) ao largo de Lorient, na Zona Económica Exclusiva de França, na costa atlântica.

O barco de pesca Vila do Infante de Vila Praia de Âncora, registado em Sagres, com 5 portugueses e 5 indonésios a bordo está à deriva a 180 quilómetros de Caminha após uma avaria no motor.Ao que oconseguiu apurar não há risco de o barco afundar e a Força Aérea já patrulhou a zona, pedindo inclusivamente aos pescadores para vestirem os coletes salva-vidas.A caminho do local está uma corveta da Marinha. O barco terá de ser rebocado até terra.A traineira de pesca Vila do Infante foi apresada em França em 2017 por pesca ilegal de atum rabilho e tubarão sardo