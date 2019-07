Um bebé de 14 meses ficou internado, no Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, depois de esta terça-feira ter consumido haxixe e cocaína.Segundo o testemunho da mãe às autoridades, tudo se tratou de uma pequena distração, tendo encontrado o filho caído no chão, já inanimado.Foi a progenitora quem deu o alerta para a situação e chamou assistência médica.A criança está estável mas ainda se encontra no hospital para observações.Em atualização