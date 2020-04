Cadáver de homem encontrado na praia da Fonte da Telha em Almada

O corpo de um homem foi encontrado na tarde desta quarta-feira a boiar no mar, na praia da Fonte da Telha, no concelho de Almada. Não apresentava indicícios que pudessem indicar a causa da morte, disse ao CM fonte da Polícia Marítima, que contactou o Ministério Público, que por sua vez deu ordem para que o cadáver fosse recolhido para a morgue do Hospital Garcia de Orta, para autópsia.

O alerta foi dado por um popular, que pelas 17h30 viu o cadáver a boiar frente à zona de restaurantes. De acordo com a mesma fonte da Polícia Marítima, o corpo foi recolhido e aparentava estar "há poucos dias" na água. Ainda assim, não foi possível identificá-lo.

Recorde-se que já na terça-feira havia sido encontrado outro corpo na água, no concelho de Almada. O cadáver de um homem foi retirado do rio Tejo junto ao Portinho da Costa, na Trafaria. Este estaria há várias semanas no mar e o caso está a ser investigado pela PJ de Setúbal.