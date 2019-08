Cadáver de mulher encontrado a boiar no Rio Tâmega em Amarante

O cadáver de uma mulher, com cerca de 50 anos, foi encontrado nas margens do Rio Tâmega, em Amarante, na manhã desta quinta-feira.Fonte do INEM disse à Lusa que foi "avistado um corpo" no rio, pelas 09h49, e que os efetivos da corporação o retiraram "com o apoio de um barco".O alerta foi dado por um popular que estava a passar no local onde foi encontrada a vítima.O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Hospital Padre Américo.As autoridades estão no local a investigar a situação. Fonte da GNR, que inicialmente foi chamada ao local, disse que o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.Para o local foram deslocadas a viatura médica do Vale do Sousa, a Ambulância de Suporte Imediato de Vida de Amarante e meios das polícias e dos Bombeiros Voluntários locais.