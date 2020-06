Camião betoneira tomba no acesso do IC20 para a Ponte 25 de Abril em Almada

Um camião betoneira capotou no acesso do IC20 para a Ponte 25 de abril na tarde desta segunda feira. O condutor ficou encarcerado e meia hora depois do acidente recorriam ainda trabalhos para retirar o homem da cabine, desconhecendo-se para já o estado de saúde.

O acidente ocorreu pelas 14h30 e está a mobilizar 17 operacionais dos bombeiros de Almada e Trafaria.