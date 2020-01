Camião despista-se e galga separador na A33 no Montijo. Veja as imagens

Um camião galgou o rail de proteção na A33, junto à saída para o Montijo, condicionou a circulação esta quarta-feira à tarde.Uma curva acentuada terá estado na origem do despiste. A carga, composta por blocos de betão, foi projetada da viatura.Não há registo de feridos.O alerta foi dado pelas 18h29. O trânsito encontra-se condicionado à passagem pelo local. No local estiveram os Bombeiros do Montijo e a GNR.