Capturado suspeito de violar menina de sete anos no Seixal

Homem estaria a passar a pé junto a supermercado quando foi apanhado pela PSP.

10:11

Virgílio Mendonça, suspeito de ter violado uma menina de sete anos no Seixal, foi capturado pelas autoridades esta terça-feira, junto a um supermercado na Quinta da Princesa, concelho do Seixal, a cerca de três quilómetros do local do crime.



Segundo apurou o Correio da Manhã, o homem foi detido às 09h45 por uma equipa de intervenção rápida da PSP do Seixal que recebeu a indicação por parte de um cidadão de que o suspeito poderia estar naquele local. Após ser identificado, o homem não ofereceu qualquer resistência. Foi levado para a esquadra da Cruz de Pau, onde ainda se encontra.



Virgílio Mendonça tem 39 anos, é cabo-verdiano e já não é a primeira vez que é indiciado como predador sexual. O suspeito mora na Amora, no Seixal, e já era conhecido pelos seus instintos violentos. Alcoólico, atacou na semana passada uma criança, no mesmo parque onde no último sábado raptou uma menina de sete anos. Na altura, foi apanhado pelo pai do menor: foi violentamente espancado e não houve queixa na polícia.



A criança já teve alta e está com a família. Os exames médicos confirmaram que foi vítima de abusos sexuais. O homem violou-a numa casa devoluta, não muito longe do local onde a raptou. Abandonou a criança na rua às quatro da manhã e a menina foi de imediato socorrida por um morador que chamou as autoridades.