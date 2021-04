Homem dispara sobre mulher e tenta matar-se em Almeirim. Vítima e agressor em estado grave

Um homem atirou sobre a mulher, atingindo-a no pescoço, e tentou suicidar-se em seguida com um tiro na cabeça, ao final da noite de domingo, junto ao Jardim das Tílias, no centro de Almeirim, em contexto de violência doméstica.Fonte oficial do Centro Distrital de Operações de Socorro de Santarém disse aoque o estado da vítima do sexo feminino era considerado crítico à saída do local do agressão. Também o atirador se encontra em estado graveO alerta foi dado pelas 21h44, através de uma chamada para o 112. Foram acionados meios da GNR e bombeiros de Almeirim, e ainda viaturas médicas dos hospitais de Santarém e Vila Franca de Xira.A mulher foi levada para o Hospital de Santarém, e o homem foi para o Hospital de São José, em Lisboa, no serviço de observação.A Polícia Judiciária já está a investigar a agressão com arma de fogo.