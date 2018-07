Chefe do SEF suspenso e sujeito a apresentações diárias

A investigação teve por base uma participação do próprio SEF, "entidade que colaborou estreitamente com a Polícia Judiciária no decorrer de todas as diligências", referiu a PJ em comunicado divulgado na quinta-feira.A detenção foi feita através da diretoria do sul e em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro.Contactado pela Lusa, o presidente do sindicato que representa os inspetores do SEF, Acácio Pereira, referiu que neste âmbito é "fundamental a presunção de inocência", frisando que não compactua com qualquer "tipo de ilícitos" e que se "deve averiguar [a suspeita] até ao mais ínfimo pormenor".