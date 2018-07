Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ciclista morre atropelado no Algarve. Condutor está em fuga

Carro usado no crime, em Boliqueime, já foi encontrado.

15:11

Um ciclista morreu atropelado este domingo em Boliqueime, no Algarve.



A polícia procura o condutor que atropelou mortalmente o ciclista e que está em fuga.



O carro usado no crime, com matrícula espanhola, já foi encontrado.



Em atualização