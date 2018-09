Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco meios aéreos combatem incêndio em Aveiro

Chamas estão a ser combatidas por mais de 100 homens e 27 veículos.

16:02

Um incêndio em Oliveira do Bairro, Aveiro, está a preocupar a população. O alerta foi dado às 14h00 e no local já estão 110 bombeiros, 27 veículos e cinco meios aéreos a combater as chamas.



De acordo com a página da Proteção Civil, as chamas deflagram num povoamento florestal no entanto o incêndio está a ameaçar uma fábrica.