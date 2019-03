Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco meios aéreos e perto de 200 bombeiros combatem incêndio descontrolado em Castelo Branco

Fogo em Proença-a-Nova tem três frentes ativas.

12:54

Um incêndio numa zona de mato em Proença-a-Nova, Castelo Branco, está este domingo a lavrar numa zona de mato desde as 10h57, altura em que o alerta foi dado.



Cinco meios aéreos, 195 bombeiros e 57 veículos de apoio estão envolvidos no combate ao fogo.



O fogo lavra em direção a uma povoação em Chão do Galego.



Em atualização