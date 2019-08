Colisão aparatosa fere cinco pessoas na A28 em Matosinhos

Uma colisão que envolveu cinco carros, esta terça-feira à noite, na A28, em Perafita, Matosinhos feriu cinco pessoas.



As vítimas, todas adultas, sofreram ferimentos considerados ligeiros. Foram socorridas no local e transportadas para o Hospital Pedro Hispano.

As causas do aparatoso acidente estão ainda por apurar. A PSP esteve no local e investiga o caso.