Uma colisão brutal entre um carro e uma ambulância fez esta sexta-feira à noite um ferido ligeiro. O acidente aconteceu na EN206 em Pousada de Saramagos, Famalicão.Segundo o que oconseguiu apurar, a ambulância seguia em marcha de emergência quando abalroou o veículo ligeiro.A vítima trata-se do condutor do carro. Osabe que a bombeira que conduzia o veículo de socorro ficou em estado de choque.O alerta foi dado às 20h30. A GNR foi mobilizada para o local.O trânsito no local está condicionado.Em atualização