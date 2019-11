Um jovem de 27 anos morreu esta quinta-feira à noite numa colisão entre um carro e uma mota na Avenida Afonso Henriques em Arruda dos Vinhos.De acordo com fonte oficial do CDOS de Lisboa, a vítima mortal é o condutor do motociclo.O alerta para este acidente, que está a congestionar o trânsito, foi dado às 20h25.Para o local foram mobilizados 11 operacionais, apoiados por cinco viaturas dos bombeiros, GNR, VMER e uma equipa de psicólogos.Em atualização