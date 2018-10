Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão no IC8 em Pombal faz dois mortos

Trânsito está cortado em ambos os sentidos.

12:23

Um choque frontal provocou esta segunda-feira a morte a duas pessoas no Itinerário Complementar n.º 8, em S. João da Ribeira, na freguesia de Almagreira, concelho de Pombal, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.



Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu pelas 11h17.



Os dois homens tinham 45 e 56 anos.



O CDOS informou ainda, às 12h00, que o IC8 se encontra cortado em ambos os sentidos.



O acidente ocorreu no mesmo local onde morreram seis pessoas, após uma colisão frontal, em 24 de setembro.



No local estão 15 operacionais e sete viaturas dos bombeiros, INEM e GNR.