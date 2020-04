Comboio abalroa camião na Linha do Norte e provoca três feridos e um morto em Santarém

Um comboio Alfa-pendular abalroou esta quarta-feira um camião na passagem de nível do Peso, na Linha Norte, em Santarém. Há três feridos ligeiros e uma vítima mortal, confirmou o CDOS e a PSP de Santarém aoOs feridos são o maquinista, revisor e passageiro do do Alfa-pendular e a vítima mortal é o motorista do camião, que ficou cortado ao meioO acidente aconteceu às 18h56 e no local estão já mais de 13 operacionais e seis veículos.A linha está cortada e as autoridades investigam as circunstâncias do acidente.Em atualização