Corpo de homem encontrado no Rio Tejo junto à Doca da Marinha em Lisboa

O corpo de um homem foi encontrado a boiar esta segunda-feira no Rio Tejo, em alto estado de decomposição, cerca das 6h00.O alerta foi dado por um mestre de uma embarcação e a Polícia Marítima deslocou-se ao local.O cadáver foi encontrado em avançado estado de decomposição e encontra-se agora junto à Doca da Marinha, perto do Cais das Colunas, para ser retirado pelo delegado de saúde.A Polícia Marítima admitiu aoque se possa tratar do jovem americano Alex Tyk, de 31 anos, que se encontra desaparecido, apesar de carecer de confirmação médica.Alex Tyk foi visto pela última vez junto à discoteca Urban Beach, na zona de Santos.