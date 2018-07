Homem morre no dia do aniversário após despiste de mota em Ovar

Acidente mortal aconteceu na madrugada deste domingo, em Arada.

Por Paulo Jorge Duarte | 09:48

Um homem com 69 anos morreu na sequência de um despiste de mota, na Rua Pôr do Sol, em Arada, Ovar, no dia do seu aniversário, esta madrugada de domingo.





Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros de Ovar, o alerta foi dado por volta das 08h00, por um dos moradores que passou pelo local, no entanto as causas do acidente ainda são desconhecidas.



O homem caiu ao riacho no momento em que guiava uma motorizada, que foi encontrada caída junto à vítima. Pelo que foi possível apurar, o homem completaria 69 anos este domingo.



Carlos Santos, adjunto dos Bombeiros de Ovar, disse ao CM que o óbito foi confirmado no local por um médico da VMER.



No local estiveram as equipas dos Bombeiros de Ovar e o INEM num total de oito homens, fazendo-se acompanhar por três viaturas de emergência e uma de transporte do corpo, que já foi levado para o Instituto de Medicina Legal de Aveiro.