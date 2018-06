Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ataque causa despiste em Ovar

Luís Quintino, de 68 anos, acabou por morrer após o acidente.

Por José Eduardo Cação e Paulo Jorge Duarte | 08:30

Uma indisposição terá estado na origem do despiste que, na manhã desta segunda-feira, tirou a vida a Luís Quintino, de 68 anos, na localidade de Arada, no concelho de Ovar. O homem que seguia com a mulher na EN223, entre Ovar e Santa Maria da Feira, quando, ao que tudo indica, se sentiu mal e acabou por perder o controlo da viatura. O carro ficou preso no muro que foi derrubado com o embate.



"Ouvi um estrondo muito grande, saí à rua e ouvi a mulher a pedir socorro. Fui ao carro, abri a porta e consegui retirá-la. Outro senhor tentou fazer manobras de reanimação ao condutor, mas ele acabou por lhe morrer nos braços", contou ao CM, Firmino Ferreira que vive na casa em frente ao local do acidente.



A mulher da vítima, que seguia ao lado, sofreu ferimentos ligeiros e ficou em choque. "Só perguntava pelo marido. Dei-lhe água e ela dizia que ainda tentou deitar a mão, mas que não conseguiu", descreveu ao CM Rosa Soares.



A GNR, o INEM e os bombeiros de Ovar estiveram no local. O corpo de Luís Quintino foi levado para o Instituto de Medicina Legal de Aveiro, para autópsia.



PORMENORES

Fez 68 anos no dia anterior

Luís Quintino tinha comemorado 68 anos no dia anterior ao acidente. Acabou por perder a vida, ontem de manhã, num despiste. Ao que tudo indica, terá sido vítima de um ataque cardíaco, mas é necessário esperar pala autópsia.



Colisão com camião

Um homem, de 50 anos, ficou ferido após uma colisão entre um carro e um camião, ontem de manhã, na localidade de Nogueira do Cravo, em Oliveira de Azeméis, também no distrito de Aveiro. Foi assistido no local e levado ao hospital.