Condutor sente-se mal ao volante e morre em despiste em Ovar

Homem que seguia com a mulher de caro despistou-se na EN223.

Um homem morreu na manhã desta segunda-feira na freguesia de Arada, em Ovar, no despiste de um automóvel.



O caso aconteceu por volta das 9h20, quando a vítima conduzia o carro em que seguia com a mulher. O condutor ter-se-à sentido mal quando estava ao volante e o carro despistou-se.



O sinistro aconteceu na EN223, na zona de Arada. Um morador que ouviu o estrondo do acidente conta ao CM que deu com a mulher a tentar assistir o marido, mas este acabou por morrer no local.



A mulher sofreu ferimentos ligeiros e foi levada para o hospital de Santa Maria da Feira.