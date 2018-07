Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste de mota mata mulher em Sintra

Motociclo atropelou idosa em Algueirão-Mem Martins.

10:03

Um despiste com uma mota provocou um morto e um ferido em Algueirão-Mem Martins, Sintra.



Segundo informações recolhidas pelo CM a vitima mortal é uma mulher de 78 anos que foi atropelada pelo motociclo.



O condutor da mota, em declarações às autoridades, afirmou ter tentado evitar a colisão mas o movimento brusco da mulher, que tentava atravessar a estrada, acabou por surpreendê-lo e este não conseguiu reagir.



Os bombeiros mobilizaram cinco viaturas e 11 operacionais para o local. A mulher ainda foi assistida mas não resistiu aos ferimentos causados pelo atropelamento.



Segundo as autoridades a mulher foi projetada vários metros no momento da colisão.



O trânsito esteve cortado nos dois sentidos mas foi reposto por volta das 10h55. A estrada faz a ligação entre Algueirão e Belas.