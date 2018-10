Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido mais um elemento do gang de ladrões que fugiu do tribunal do Porto

Homem foi detido pela PSP em Rio Tinto, em Gondomar.

11:48

A PSP deteve esta quinta-feira um quarto elemento do grupo associado a assaltos violentos a idosos na região do Porto, do qual faziam parte três homens que recentemente fugiram do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) e acabaram recapturados.



Fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto, que deu a notícia, explicou à agência Lusa que se trata de um homem 31 anos, desempregado, residente em Rio Tinto, Gondomar, distrito do Porto.



A detenção foi consumada pelas 09h00 desta quinta-feira, precisamente em Rio Tinto, Gondomar.



Está indiciado por roubo qualificado e furto qualificado em residência.



Os outros três suspeitos foram detidos na última semana e presentes ao TIC na quinta-feira, acabando por fugir do tribunal depois de lhes decretar prisão preventiva.