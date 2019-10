Detido na Holanda homem que matou a tiro jovem de 18 anos no Seixal

Foi detido na Holanda o homem que a 28 de agosto matou a tiro um jovem de 18 anos na Quinta da Princesa, Seixal.

O homem, José Francisco Teixeira, de 35 anos, foi apanhado no âmbito de um mandado de detenção europeu pedido pela PJ de Setúbal e emitido pelas autoridades judiciárias.

A vítima, Rúben Barreto, de 18 anos, estava na rua quando se viu apanhado no meio de uma rixa de cunhados, com a qual não estava relacionado. O homicida disparou indiscriminadamente, matando o jovem – que estava a dias de imigrar com a mãe para Inglaterra – e feriu ainda outra pessoa.

Está detido na Holanda e deverá em breve ser extraditado para Portugal.