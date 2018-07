Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Duas jovens atingidas a tiro por homem em Odivelas

Antigo caçador com 70 anos foi detido pela PJ. Vítimas foram transportadas para o hospital.

21:08

Duas jovens foram atingidas a tiro, esta terça-feira, por um antigo serralheiro em Pombais, no centro de Odivelas.



Segundo apurou o CM, o antigo caçador, com licença de porte, terá usado a sua arma para disparar contra as raparigas, que, alega, lhe estariam a tenta entrar em casa.



Uma das jovens foi atingida no peito, enquanto a outra levou um tiro no ombro. Ambas foram transportadas para o Hospital de Loures.



O homem e a esposa foram levado pela Polícia Judiciária para interrogatório.



Ao CM, os vizinhos confessaram que o homem já é conhecido na zona por ser conflituoso e provocar desacatos na vizinhança. Esta será, aliás, a segunda vez que o homem usa a arma nas imediações de sua casa.