Dois homens baleados à porta de discoteca no Porto. Vítimas em estado grave

Dois homens foram baleados este sábado à porta da discoteca "Indústria" localizada na Avenida do Brasil, no Porto.Segundo o que oconseguiu apurar, as vítimas ficaram em estado considerado grave e foram encaminhados para o Hospital de Santo António, em viaturas privadas.O alerta foi dado cerca das 07h00. Os disparos terão sido efetuados de dentro de um carro que passou junto ao local.A PSP e a Polícia Judiciária foram acionadas. Nenhuma das duas forças policiais adiantou os contornos do incidente.Em atualização