Duas pessoas em estado grave após explosão seguida de incêndio dentro de casa em Valongo

Duas pessoas ficaram gravemente feridas numa explosão seguida de incêndio numa habitação, esta manhã, em Campo, Valongo.



A explosão terá sido causada por uma fuga de gás. De acordo com o Comando Geral da GNR, os feridos são uma mulher de 56 anos e um homem de 24 anos, que foram transportados para o hospital.

O alerta foi dado às 09h17. No local estão os bombeiros de Valongo, uma VMER e a GNR. A ocorrência mobilizou 22 operações e 11 viaturas.



Às 11h00, as autoridades e os meios de proteção civil permaneciam no local para avaliarem os estragos provocados na habitação e nas residências vizinhas.