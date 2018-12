Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Elétrico capota e choca contra prédio em Lisboa. Há 28 feridos

Um bebé e uma criança ficaram feridos na sequência do acidente.

18:26

O elétrico 25, que faz a ligação Campo de Ourique-Praça da Figueira, em Lisboa, capotou ao final da tarde desta sexta-feira, na Lapa, e 28 pessoas ficaram feridas sem gravidade, todas foram desencarceradas, confirmou fonte da proteção civil pelas 20h00.



Ao que o CM conseguiu apurar, uma criança e um bebé estão entre os feridos resultantes do acidente. O elétrico ficou "bastante danificado" após o capotamento seguido de embate num prédio, confirmou fonte do Regimento de Sapadores de Bombeiros.



Entre os feridos há vários estrangeiros, segundo apurou a CMTV.



Testemunhas no local revelaram à CMTV que o elétrico estava em "excesso de velocidade" e acabou por descarrilar e embater contra um prédio.



O acidente ocorreu pelas 18h00 desta sexta-feira no cruzamento da rua São Domingos à Lapa e a rua Garcia de Orta.



No local estão 64 operacionais apoiados por 24 viaturas.









































Várias testemunhas do acidente estão a partilhar imagens e vídeos do momento:









Presidente da República enaltece resposta "imediata e muito eficiente" ao acidente

O Presidente da República enalteceu esta sexta-feira a capacidade de resposta "imediata e muito eficiente" ao descarrilamento de um elétrico na rua de São Domingos à Lapa, em Lisboa, considerando que se trata de uma "situação muito difícil".



"Felizmente houve uma capacidade de resposta imediata e muito eficiente e o número de pessoas que já foi resgatado é muito superior àqueles que falta desencarcerar", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, que chegou ao local cerca de uma hora depois de o acidente ter acontecido.



Em declarações transmitidas pelas televisões, o Presidente da República disse ainda que é de "louvar" o "modo muito cuidadoso" como as operações de socorro estão a decorrer, porque a "situação é muito difícil".



"Vamos esperar, a ver se o saldo global é um saldo que não tenha vítimas que não sejam feridos", acrescentou, notando que "estão em curso ainda muitas diligências, primeiro em relação ao número de pessoas que estão a ser desencarceradas".