Encontrado corpo de idoso que estava desaparecido há quatro dias após incêndio na Guarda

Após quatro dias de buscas, as autoridades encontraram o corpo de Manuel Cerca, professor aposentado de 90 anos. O idoso estava desaparecido desde que um incêndio destruiu por completo a habitação onde vivia com a mulher, na Guarda.O cadáver foi encontrado por entre os escombros que resultaram do colapso dos dois pisos e do telhado do edifício, após mais de um dia de trabalho das equipas cinotécnicas da PSP com cães treinados mobilizadas para o local.