Incêndio consome restaurante Zé Pinto em Lisboa

Fogo alastrou-se no interior do estabelecimento, em Benfica.

Um fogo no restaurante Zé Pinto, no Largo General Sousa Brandão, em Benfica, Lisboa, está a lançar o pânico na zona.



Os bombeiros foram acionados para o local.



Segundo informações dos Sapadores de Lisboa, o alerta foi dado às 21h02.



De acordo com testemunhas locais, haverá um foco de incêndio ativo.



