Uma funcionária da Escola Secundária Pinheiro Rosa está infetada com coronavírus. O teste positivo levou a que o estabelecimento de ensino de Faro fosse encerrado.Segundo o que oconseguiu apurar junto do Diretor da Escola, os funcionários que tiveram qualquer tipo de contacto com a profissional já se encontram em quarentena.O diretor avança ainda que as atividades letivas vão continuar num outro estabelecimento de ensino, também com uma outra equipa de funcionários.