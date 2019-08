Grupo corta pescoço de homem com copo partido em Carcavelos após jogo da Supertaça

Um homem de 44 anos sofreu ferimentos graves no pescoço, numa rixa num café em Carcavelos, Cascais.

O ataque aconteceu durante a noite deste domingo, pelas 22h15, durante uma discussão na sequência do jogo da SuperTaça, no ‘Café 2000’, depois do Benfica ter derrotado o Sporting por 5-0.

Um grupo de cinco a seis jovens começou por ofender os clientes, incluindo duas mulheres, e a discussão acabou em confrontos com os maridos das mesmas.

Um dos suspeitos partiu um copo de vidro e atacou um dos homens com o vidro cortado no pescoço, provocando um corte profundo.

A vítima foi transportada para o hospital de Santa Maria, em Lisboa. Os agressores fugiram e estão a monte.

A PSP esteve no local e a PJ investiga.