Funcionário do Sporting preso por ataque em Alcochete

Bruno Jacinto, funcionário que tinha o cargo de oficial de ligação aos adeptos, e mais concretamente às claques, foi detido esta terça-feira.

Por Henrique Machado | 21:43

Bruno Jacinto, o funcionário do Sporting que tinha o cargo de oficial de ligação aos adeptos, e mais concretamente às claques, foi detido esta terça-feira na investigação do DIAP de Lisboa, com a GNR, à invasão ao centro de estágios de Alcochete com agressões a jogadores e equipa técnica do clube.



Terá tido conhecimento prévio do crime, da sua preparação e execução, sem nada fazer para o evitar – e ajudou à fuga dos agressores para que não fossem detidos. Responde, tal como os outros 37 presos, a maioria da Juventude Leonina, por crimes de terrorismo, sequestro, ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada e dano com violência.



Bruno Jacinto, que não estava em Alcochete na altura do crime, a 15 de maio, chegou logo depois. E evitou que o grupo onde estava Fernando Mendes fosse preso. Permitiu que Nuno Torres saísse e levou-o no seu carro até ao BMW que aquele tinha estacionado a poucos quilómetros. A seguir deu-lhe entrada na academia com o BMW para que retirasse os chefes da Juve Leo, entre os quais Fernando Mendes. Esta quarta-feira será presente ao juiz, no Tribunal do Barreiro. Arrisca prisão preventiva.