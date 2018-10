Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho é alvo da investigação às agressões em Alcochete

Juiz admite que seja suspeito de agressão na Academia do Sporting.

Por Tânia Laranjo | 01:30

Bruno de Carvalho é suspeito de envolvimento nas agressões em Alcochete. Quem o diz é o juiz de instrução do Barreiro que rejeita liminarmente o pedido de constituição de assistente do ex-presidente do Sporting, "porque colide com a investigação".



O juiz não explica o motivo - "há provas ainda a carrear para os autos que por motivos de segredo de Justiça não se revelam" - mas a indicação é clara.



Prevendo o crime de terrorismo que qualquer cidadão se possa constituir assistente, a rejeição do juiz implica que Bruno de Carvalho é um dos alvos da investigação que está em curso.



O mesmo juiz, num despacho com a data de segunda-feira, revalida ainda as prisões preventivas da "segunda leva" de detidos neste processo. São nove suspeitos presos num segundo momento da investigação e que o juiz considera que devem manter-se na cadeia.



Afirma que se mantém o perigo de fuga e perigo de continuação da atividade criminosa e que não se alterou qualquer pressuposto da aplicação da prisão preventiva.



Refira-se que também na Relação de Lisboa já oito arguidos viram a preventiva ser confirmada.



Ricciardi diz que a crise continua

José Maria Ricciardi, candidato nas últimas eleições do Sporting, lançou duras críticas ao presidente Frederico Varandas por não dar provas quanto à resolução da crise financeiro no clube.



"Ao fim de um mês, não vislumbro capacidade nesta direção para resolver o problema. O Sporting está em pré-falência", disse na CMTV.