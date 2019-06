Homem baleado após desentendimento entre três pessoas no Cacém. Suspeitos estão em fuga

Um homem foi baleado este sábado, durante a madrugada, na Avenida dos Bons Amigos, no Cacém, na sequência de um desentendimento entre três pessoas.A vítima, com cerca de 30 anos, foi transportada para o Hospital Amadora-Sintra, com ferimentos num joelho.Segundo o que oconseguiu apurar, os envolvidos no incidente estariam alcoolizados. Uma das pessoas terá pegado numa arma e disparou contra a perna da vítima.O alerta para a ocorrência foi dado cerca das 01h30.Os suspeitos estão em fuga, mas já foram identificados em PSP.